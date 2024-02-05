Поведение Шойгу во время переговоров с Дун Цзюнем стало сюрпризом для Китая – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Дмитрий Харичков

Слова министра обороны России Сергея Шойгу на телефонных переговорах с недавно назначенным главой китайского оборонного ведомства адмиралом Дун Цзюнем стали сюрпризом для Пекина. Об этом со ссылкой на китайский портал NetEase пишет АБН24.

"Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой "уважаемый товарищ", а затем поприветствовал его на китайском языке", – указано в сообщении.

В Китае удивились приветствию российского министра обороны, так как обращение "товарищ" используют в России не так часто, как во времена СССР. Это обращение и приветствие Шойгу на китайском языке произвело сильный эффект в КНР, где этому придают большое значение.

Кроме того, китайские журналисты сообщили, что Шойгу во время разговора показал себя искусным дипломатом. Так, российский министр обороны акцентировал внимание на том, что адмирал Дун в прошлом проходил обучение в Военной академии Генерального штаба в Москве, и подчеркнул, что этот опыт поспособствует расширению военного сотрудничества между государствами в будущем.

Журналисты КНР отмечают, что Шойгу с энтузиазмом отнесся к назначению Дуна на пост министра обороны Китая. В то же время, по их словам, представители оборонного ведомства США даже не попытались установить контакты с новым китайским министром обороны спустя месяц со дня его назначения.

Ранее издание Le Figaro писало, что заявление главы Минобороны Китая о поддержке России по украинскому вопросу свидетельствует о сильном укреплении дружбы между двумя государствами. С соответствующим заявлением Дун Цзюнь обратился к Шойгу во время переговоров. Журналисты отмечают, что Китай впервые с начала спецоперации публично сообщил о поддержке российской стороны в конфликте на Украине.



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