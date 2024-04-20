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20 апреля, 05:29

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РИА Новости: взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

На данный момент в подконтрольных Украине частях Запорожской и Днепропетровской области действует воздушная тревога.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что удар российской армии был зафиксирован в районе аэродрома Канатово в Кировограде. После удара в сторону аэродрома проехали 8 скорых.

До этого, в ночь с 17 на 18 апреля взрывы произошли и в Киевской области. Тогда в регионе и еще нескольких областях Украины действовала воздушная тревога.

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