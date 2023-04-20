Москва рассматривает любые поставки вооружений Киеву как антироссийский акт – МИД России

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Россия воспринимает любые поставки вооружений на Украину как антироссийский акт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Любые поставки вооружений на Украину – откуда бы они не исходили – рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт", – приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства России.

Таким образом Захарова прокомментировала высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Еля о возможности поставок оружия на Украину.

Она подчеркнула, что любые поставки оружия Киеву крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях с государствами, которые предпринимают подобные шаги. По словам Захаровой, они будут учитываться при обсуждении Россией вопросов, "затрагивающих коренные интересы безопасности соответствующих стран".

В случае с Южной Кореей, подчеркнула Захарова, речь могла бы идти об урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна может начать поставлять оружие Киеву в случае, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины. Он заявил о возможной передаче вооружений на Украину впервые с начала проведения спецоперации России.