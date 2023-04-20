Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жители подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР, рассказывающие об обстрелах города со стороны ВСУ, "повторяют за российской пропагандой". Об этом пишут журналисты New York Times.

"Спустя год после начала войны, несмотря на многомесячные артиллерийские и ракетные удары со стороны российских военных, некоторые жители прифронтовых городов на востоке Украины продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России", – сообщает газета.

Журналисты пообщались с местными жителями, которые негативно относятся к киевским властям и ожидают освобождения региона российскими силами. Они признали, что часть населения восточных регионов страны лояльно настроено к России из-за родственных и культурных связей.

Однако, по мнению журналистов, люди, заявляющие о том, что Запад разжигает конфликт на Украине, и утверждающие, что ВСУ обстреливают подконтрольные им города с целью вынудить жителей уехать, лишь "повторяют строчки из российской пропаганды".

Они приводят слова украинского полицейского Кирдяпкина, служащего в Константиновке, который считает, что в 2014 году Украина "проиграла информационную войну".

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ призвал уделять особое внимание противостоянию с пропагандой, цель которой заключается в дестабилизации обстановки в присоединенных российских регионах. Он подчеркнул, что следует повысить эффективность борьбы с преступными схемами использования информационных технологий.