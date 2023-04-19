Подполье в Херсоне помогло уничтожить ангар с техникой и места дислокации ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пророссийские подпольщики из организации "Русский Херсон" помогли российским артиллеристам уничтожить в Херсоне военную технику и живую силу ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам активиста подполья, на этой неделе, благодаря информации, переданной российским артиллеристам, "было результативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье в Херсонской области".

Он уточнил, что среди них был ангар с военной техникой, а также минометный расчет, который обстреливал не только позиции России на левом берегу Днепра, но и Херсон с целью провокации. Кроме того, как заявил собеседник агентства, были поражены места дислокации одного из подразделений бригад теробороны Украины.

Ранее сообщалось, что украинская ПВО, пытаясь отразить российские удары по военным объектам ВСУ, попала ракетами С-300 по школе в Херсонской области. Глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что Киев пытается обвинить Россию в преднамеренном уничтожении гражданской инфраструктуры.