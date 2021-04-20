Госдума приняла законы о запрете иного гражданства и вида на жительство чиновникам

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В Госдуме на пленарном заседании приняты законы о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.

Закон ограничивает возможность занимать государственные и муниципальные должности в РФ людям, имеющим иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право постоянного проживания за пределами России.

Новые нормы затронут сотрудников госохраны, таможни, военнослужащих, сотрудников Росгвардии, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов РФ, председателя и зампредов ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК).

Что касается дипломатических работников, они обязаны сообщать руководству информацию о супругах, касающуюся права постоянно проживать в иностранных государствах.

Согласно поправкам, одобренным ко второму чтению, послом в иностранном государстве или представителем РФ при международной организации не может быть назначен россиянин со вторым гражданством или иностранным видом на жительство.

В документе уточняется, что госслужащие в течение шести месяцев после вступления в силу новых требований обязаны предоставить подтверждение отсутствия у них гражданства другой страны. В противном случае им придется сложить полномочия.

Еще один законопроект внесен президентом с сопутствующими изменениями в Трудовой кодекс. Инициатива предусматривает наложение обязательств на работников госорганов или органов местного самоуправления по предоставлению работодателю сведений, что у них отсутствует иностранное гражданство или подданство, а также вид на жительство. О прекращении гражданства РФ сотрудник будет обязан уведомить руководство в письменном виде. Заявление повлечет за собой расторжение трудового договора.

В пояснительной записке отмечается, что речь идет о должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами РФ.

В ноябре 2020 года Владимир Путин внес в Госдуму проект о запрете второго гражданства для госслужащих. Они будут обязаны оповещать о прекращении гражданства России и получении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом. Кроме того, глава государства предложил внести поправки в Трудовой кодекс.

Президентский проект поддержал кабмин.