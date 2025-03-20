Захарова заявила, что представителей МИД не будет на переговорах в Эр-Рияде

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Представители российского министерства иностранных дел не войдут в состав делегации на переговорах с США в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Об этом в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.​​​​​​

Встреча представителей Москвы и Вашингтона запланирована на понедельник, 24 марта. Российскую делегацию возглавят председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказывал, что американскую сторону будут представлять помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Вашингтон ожидает, что Киев поддержит договоренности, которых удалось достичь во время переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедших 18 марта.

