DPA: Аш-Шараа снова не стал приветствовать Бербок рукопожатием

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Hannes P. Albert

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа снова решил не приветствовать рукопожатием главу МИД ФРГ Анналену Бербок во время ее повторного визита в сирийскую столицу Дамаск. Об этом сообщило DPA.

Журналисты утверждают, что аш-Шараа принял Бербок и депутата немецкого Бундестага Армина Лашета в президентском дворце без каких бы то ни было официальных жестов.

Бербок посещала Сирию 3 января, приняв участие в переговорах с Аш-Шарой. При встрече сирийский лидер отказался пожимать руку главе МИД ФРГ. Бербок подчеркнула, что ожидала такой жест. Немецкие журналисты назвали инцидент пощечиной главе МИД ФРГ и настоящим оскорблением.

В свою очередь, депутат бундестага Севим Дагделен осудила реакцию Бербок в Сирии. По ее словам, глава МИД ФРГ потешается над собственным унижением. Депутат также назвала тот день черным для немецкой политики.

