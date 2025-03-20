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20 марта, 18:36

Политика

МВД Польши посоветовало гражданам сделать стратегические запасы на три дня

Фото: 123RF/jackf

Граждан Польши призвали создать аварийные запасы всего необходимого для автономной жизни в течение трех дней. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Веслав Лесникевич в беседе с PAP.

"В кризисной ситуации государство не сможет заменить действий самого гражданина", – сказал он.

Полякам необходимо сделать запасы воды, лекарств, средств гигиены, продуктов и автономного освещения, включая заряженные пауэрбанки. Также замглавы МВД попросил граждан приготовить транзисторные радиоприемники для получения сообщений.

В случае начала военного конфликта или природных катастроф населению помогут 16 тысяч добровольных местных пожарных команд и 5 тысяч спасательных команд госслужбы пожарной охраны, добавил Лесникевич.

В материале уточняется, что общее число существующих бомбоубежищ и укрытий Польши превысило 300 тысяч после проведенной в прошлом году инвентаризации. В них могут одновременно разместиться 1,1 миллиона человек.

Ранее стало известно о планах построить подземный бункер на случай ядерной войны для богачей. Его возведут в американском штате Вирджиния, а общая стоимость комплекса, включая апартаменты класса люкс, бассейны и рестораны, составит 300 миллионов долларов. Ожидается, что бункер Aerie ("Орлиное гнездо") сможет разместить до 625 богатейших людей планеты.

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