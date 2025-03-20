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20 марта, 16:54

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Мэрия Череповца: кандидата в мэры заблюрили на фото по его просьбе

Власти Череповца объяснили, почему заблюрили на фото лицо кандидата в мэры

Фото: vk.com/Мэрия города Череповца

Власти Череповца заблюрили фото одного из кандидатов в мэры по его же просьбе, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

На снимке, размещенном на сайте администрации, видны шесть кандидатов, одобренных на конкурс на замещение должности главы города. Но лицо одного из мужчин было заретушировано. Оказалось, что кандидат – действующий военный.

"В случае избрания на должность мэра кандидат увольняется с прежнего места работы или службы", – добавили в мэрии.

Ранее стало известно, что в рамках дополнительной регистрации на программу "Время героев" было подано еще свыше 20 тысяч заявок. В итоге общее число заявок на отбор достигло почти 65 тысяч. Согласно данным на январь 2025 года, на свои новые должности назначены 18 участников первого потока "Времени героев".

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