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Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, заявляя, будто бы Россия каждый день занимается диверсиями в Европе, "уже врет, как Геббельс (немецкий политик Пауль Геббельс. – Прим. ред.)", хотя не проработал еще ни дня. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Политик обратил внимание Мерца, что именно такую войну вела его страна против СССР в 1941–1945 годах, и напомнил, чем она завершилась.

"Плохо начинаешь, Фриц! И, надеюсь, так же закончишь", – добавил Медведев.

В ходе выступления в бундестаге Мерц назвал украинский конфликт "агрессивной войной" России против Европы. На это французский политик Флориан Филиппо сказал, что такой речью Мерц фактически объявил войну России. Он также охарактеризовал заявление как "беспрецедентное по безответственности".