Зеленский отказался от разговора с Макроном и попросил отложить звонок

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался прерывать общение с журналистами в ходе онлайн-брифинга ради звонка французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом пишет RT, ссылаясь на украинские СМИ.

На кадрах видно, как Зеленский поднимает телефон и на английском языке отвечает Макрону, объясняя, что занят и сможет выйти на связь через 15–20 минут.

Ранее Зеленский в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.

В ходе беседы Трамп подробно рассказал Зеленскому о своем диалоге с российским президентом Владимиром Путиным. В итоге лидеры договорились о частичном прекращении огня, которое будет касаться энергетического сектора.