Постпреды стран ЕС утвердили санкции из-за смерти Навального – СМИ

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Постпреды стран Евросоюза утвердили санкции из-за смерти политика Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в ЕС.

Предполагается, что ограничения вступят в силу позднее, после письменной процедуры их формального утверждения. Под ограничения, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник, могут подпасть более 30 физических лиц и 2 юридических лица, которые якобы ответственны за смерть Навального.

"Ожидается их вступление в силу до конца недели", – рассказал собеседник издания.

До этого главы министерств иностранных дел 27 стран ЕС согласовали санкции, которые примут в рамках режима о якобы нарушении прав человека. По данным СМИ, в них могут попасть две российские исправительные колонии и 35 физических лиц, включая судей и руководителей колоний.

Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии № 3. Как сообщали в УФСИН по ЯНАО, ему стало плохо сразу после прогулки, а затем он практически сразу потерял сознание. Врачи скорой помощи после попытки реанимации лишь констатировали его смерть.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО