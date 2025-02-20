В ГД внесли проект об увеличении суммы страхового возмещения по вкладам

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Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму проект закона об увеличении с 1,4 до 2,8 миллиона рублей максимальной суммы страхового возмещения по вкладам. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Изменения планируется внести в закон "О страховании вкладов в банках РФ". По мнению авторов законопроекта, действующий размер страхового возмещения по вкладам граждан нужно пересмотреть из-за изменившихся экономических условий, доходов населения и роста инфляции.

Основная цель проекта – повышение уровня защищенности вкладов физлиц. Увеличение максимальной суммы страхового возмещения позволит защитить сбережения россиян в условиях существующей экономической ситуации, а также снизить риски потерь для вкладчиков в случае банкротства банка или отзыва лицензии, говорится в пояснительной записке.

Парламентарии считают, что принятие законопроекта поспособствует повышению доверия граждан к банковской системе и создаст дополнительные стимулы для привлечения средств в банковские учреждения, что положительно отразится на развитии финансового сектора России.

В ноябре 2024 года с такой же инициативой выступили депутаты ЛДПР. Тогда они предлагали увеличить максимальный размер страхового возмещения до трех миллионов рублей.

Председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснял актуальность предложения высокой ключевой ставкой и ситуацией на финрынках. Эксперты банковской сферы назвали данную меру своевременной.