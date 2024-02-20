В правительстве Германии сообщили, что принимают к сведению посты Медведева

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В кабинете министров ФРГ заявили, что следят за высказываниями заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев ранее заявлял, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут лишь к глобальной войне с западными странами и ударам по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону с применением стратегического арсенала РФ.

"Мы приняли это к сведению", – заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, комментируя высказывания Медведева.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель СВО остается прежней – это разоружение украинских войск и отказ Украины от идеологии неонацизма.

