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Украине не удастся победить Россию из-за невыполнимых целей и потерь армии. Об этом в материале для немецкого издания Die Welt сообщил обозреватель Кристоф Шильц.

"Самый вероятный сценарий таков: ввиду усиливающейся эскалации и возможной дальнейшей потери территорий Украиной Запад будет подталкивать ее к заключению перемирия", – указал он.

По словам журналиста, Киев нуждается в большем, несмотря на то что Запад передал ему современное оружие. Шильц подчеркнул, что у России есть мощные системы ПВО, а на Украине нет нужных взлетно-посадочных полос для самолетов Запада.

Автор статьи уверен, что другая проблема состоит в нежелании Запада спровоцировать эскалацию конфликта передачей более эффективного вооружения, которое нужно украинскому президенту Владимиру Зеленскому для оккупации Крыма.

"Гораздо более вероятно, что поставки оружия Западом будут по-прежнему поступать в дозированном количестве и таким образом конфликт затянется. В этом случае проблема Украины, скорее всего, будет заключаться в том, что в долгосрочной перспективе у нее не будет достаточно солдат, поскольку резервы ограничены", – резюмировал обозреватель.

Ранее говорилось, что Вооруженные силы России уничтожили большую часть техники, предоставленной странами НАТО Украине. Также сообщалось, что киевскому режиму было передано 9 800 ракет для реактивной системы залпового огня, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 206 000 снарядов.

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