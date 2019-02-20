В Германии проверят законность выплаты "гитлеровских пенсий"

Министерство труда Германии пообещало проверить законность получения некоторыми гражданами Бельгии пенсий, назначенных Адольфом Гитлером в 1941 году. С таким заявлением выступила представитель пресс-службы ведомства Ярмила Шнайдер.
Она отметила, что Минтруда ФРГ узнало о выплатах так называемых "гитлеровских пенсий" из многочисленных журналистских запросов. В настоящий момент проводится внутреннее расследование, передает "Интерфакс".
Ранее газета De Morgen сообщила, что 27 граждан Бельгии получают пенсии за то, что воевали за фашистскую Германию в годы Второй мировой войны. Пенсию назначил Адольф Гитлер в 1941 году солдатам за "лояльность, верность и послушание". Размер пособий варьируется от 425 до 1275 евро.
По данным СМИ, Германия выплачивает пенсии, поскольку взяла на себя обязательства Третьего Рейха после его распада. Данный факт возмутил бельгийских депутатов, которые готовят резолюцию с призывом урегулировать ситуацию с выплатами.
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