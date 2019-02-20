СМИ назвали размеры "гитлеровских пенсий" для жителей Бельгии

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Германия продолжает выплачивать 27 жителям Бельгии пенсии, назначенные Гитлером в 1941 году, сообщает РИА новости, ссылаясь на газету De Morgen.

Сообщается, что все получатели этих денежных пособий – нацисты, которые воевали за фашистскую Германию в годы Второй мировой войны, или же их наследники.

В то время эти выплаты гарантировались бывшим солдатам Третьего Рейха за "лояльность, верность и послушание". Размер пособий варьируется от 425 до 1275 евро.

Издание поясняет, что Германия вынуждена выплачивать эти пенсии, потому что стала правопреемницей Третьего Рейха и взяла на себя все обязанности бывшего государства, в том числе и пенсионные.

Отмечается, что этот факт возмутил депутатов бельгийского парламента. В настоящий момент готовится резолюция с призывом к правительству в срочном порядке урегулировать эту ситуацию дипломатическим путем и прекратить выплаты.

De Morgen предполагает, что реакция депутатов вызвана больше тем, что в бельгийскую казну не поступали налоговые отчисления с этих пенсий.

В СМИ также сообщается, что помимо "гитлеровских" пенсий, правительство Германии выплачивает денежные пособия жертвам нацистского режима и их родственникам как в ФРГ, так и за рубежом.