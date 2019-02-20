Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

05:04

Россия отреагировала на требования Украины не показывать фильм "Т-34" в США

политика культура кино

05:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В посольстве России в Вашингтоне отреагировали на призывы Украины отменить показ кинодрамы режиссера Алексея Сидорова "Т-34" на территории США.

Об этом говорится в опубликованном в Facebook сообщении для СМИ российского посольства. Украина открыто вмешивается в дела США, обратили внимание в дипмиссии.

В российском посольстве выразили надежду, что поведение дипломатов Украины получит должную оценку американских властей. Особенно в преддверии 75-летия общей Победы над нацизмом.

Сообщается, что показ "Т-34" отменен в Сан-Франциско. Причиной послужила бурная реакция группы лиц, увидевших в картине пропаганду.

В Северной Америке прокат "Т-34" начался 17 февраля и завершится 24 февраля. Ожидается, что фильм будет показан в 20 городах США и Канады. Кинопоказы уже прошли в Торонто, Атланте и Лос-Анджелесе. В американском прокате кинолента идет на русском языке с английскими субтитрами.

Ранее в Госдуме высказались о призыве Украины запретить показ "Т-34" в США.

Депутат Дмитрий Белик заявил, что "истерика" по данному поводу показывает, как политики боятся, что простые люди увидят единство советского народа в борьбе против фашизма.

Белик отметил, что это удар по мифу о доминировании России. Однако, судя по комментариям в соцсетях, запрет только повысил интерес американцев к фильму.

В настоящий момент "Т-34" находится в списке самых кассовых фильмов за всю историю российского кино. Действие разворачивается во время Великой Отечественной войны. По сюжету, оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует побег. Он собирает свою команду и вступает в бой против фашистского танкового аса.

Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

политика культура кино

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика