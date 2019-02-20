Россия отреагировала на требования Украины не показывать фильм "Т-34" в США

В посольстве России в Вашингтоне отреагировали на призывы Украины отменить показ кинодрамы режиссера Алексея Сидорова "Т-34" на территории США.
Об этом говорится в опубликованном в Facebook сообщении для СМИ российского посольства. Украина открыто вмешивается в дела США, обратили внимание в дипмиссии.
В российском посольстве выразили надежду, что поведение дипломатов Украины получит должную оценку американских властей. Особенно в преддверии 75-летия общей Победы над нацизмом.
Сообщается, что показ "Т-34" отменен в Сан-Франциско. Причиной послужила бурная реакция группы лиц, увидевших в картине пропаганду.
В Северной Америке прокат "Т-34" начался 17 февраля и завершится 24 февраля. Ожидается, что фильм будет показан в 20 городах США и Канады. Кинопоказы уже прошли в Торонто, Атланте и Лос-Анджелесе. В американском прокате кинолента идет на русском языке с английскими субтитрами.
Ранее в Госдуме высказались о призыве Украины запретить показ "Т-34" в США.
Депутат Дмитрий Белик заявил, что "истерика" по данному поводу показывает, как политики боятся, что простые люди увидят единство советского народа в борьбе против фашизма.
Белик отметил, что это удар по мифу о доминировании России. Однако, судя по комментариям в соцсетях, запрет только повысил интерес американцев к фильму.
В настоящий момент "Т-34" находится в списке самых кассовых фильмов за всю историю российского кино. Действие разворачивается во время Великой Отечественной войны. По сюжету, оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует побег. Он собирает свою команду и вступает в бой против фашистского танкового аса.
Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.
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