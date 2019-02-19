Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:32

Показ фильма "Т-34" отменили в Сан-Франциско

за рубежом происшествия общество

11:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: кадр из фильма "Т-34", режиссер Алексей Сидоров

Показ военной драмы режиссера Алексея Сидорова "Т-34" отменили в Сан-Франциско из-за радикальной реакции некоторых людей. Якобы они увидели в ленте пропаганду и запугали этим владельца кинотеатра, рассказал директор по развитию группы компаний "Киносфера" Александр Беляков.

"Показ, который должен был состояться 21 февраля в кинотеатре Сан-Франциско, сорван из-за нездоровой реакции отдельных радикалов, увидевших в фильме пропаганду. При этом сами активисты утверждают, что картину не видели, а лишь посмотрели трейлер", – цитирует его ТАСС.

По словам Белякова, активисты пытались сорвать показ в Бостоне (штат Массачусетс). Владелец маленького независимого кинотеатра испугался за свой бизнес из-за угроз, но одна из крупнейших киносетей предоставила зал для показа в тот же день.

"Чтобы фильм пошел по кинотеатрам Северной Америки, мы проходим специальную кинокомиссию в Канаде, которая очень строго относится к проверке любого кино, предлагаемого к прокату. В этот раз комиссия не увидела ничего из того, о чем заявляют радикально настроенные активисты", – подчеркнул Беляков.

Прокат "Т-34" в Северной Америке стартовал 17 февраля и завершится 24 февраля. Показы уже прошли в Торонто, Атланте (штат Джорджия) и в Лос-Анджелесе (Калифорния). Фильм занял вторую строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю российского кино, пропустив вперед только "Движение вверх".

за рубежом происшествия общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика