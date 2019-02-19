Показ фильма "Т-34" отменили в Сан-Франциско

Фото: кадр из фильма "Т-34", режиссер Алексей Сидоров
Показ военной драмы режиссера Алексея Сидорова "Т-34" отменили в Сан-Франциско из-за радикальной реакции некоторых людей. Якобы они увидели в ленте пропаганду и запугали этим владельца кинотеатра, рассказал директор по развитию группы компаний "Киносфера" Александр Беляков.
"Показ, который должен был состояться 21 февраля в кинотеатре Сан-Франциско, сорван из-за нездоровой реакции отдельных радикалов, увидевших в фильме пропаганду. При этом сами активисты утверждают, что картину не видели, а лишь посмотрели трейлер", – цитирует его ТАСС.
По словам Белякова, активисты пытались сорвать показ в Бостоне (штат Массачусетс). Владелец маленького независимого кинотеатра испугался за свой бизнес из-за угроз, но одна из крупнейших киносетей предоставила зал для показа в тот же день.
"Чтобы фильм пошел по кинотеатрам Северной Америки, мы проходим специальную кинокомиссию в Канаде, которая очень строго относится к проверке любого кино, предлагаемого к прокату. В этот раз комиссия не увидела ничего из того, о чем заявляют радикально настроенные активисты", – подчеркнул Беляков.
Прокат "Т-34" в Северной Америке стартовал 17 февраля и завершится 24 февраля. Показы уже прошли в Торонто, Атланте (штат Джорджия) и в Лос-Анджелесе (Калифорния). Фильм занял вторую строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю российского кино, пропустив вперед только "Движение вверх".
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