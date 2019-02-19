В Госдуме высказались о призыве Украины запретить показ фильма "Т-34" в США

Фото: кадр из фильма "Т-34", режиссер Алексей Леонидович Сидоров

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал призыв посольства Украины запретить показ российского фильма "Т-34" в США. По его словам, в фильме нет никакой пропаганды.

"Это история, общая история советского народа, отдавшего все, что было, ради борьбы с фашизмом. Фильм про настоящую отвагу, он призывает чтить память героев, тех, кому мы все обязаны сегодня жизнями. Говоря обо всех, я имею ввиду не только россиян, но и украинцев, белорусов, жителей Западной Европы", – цитирует RT Белика.

Он выразил сожалением насчет того, что эту ленту не покажут в украинских кинотеатрах. "Подобные ленты говорят о национальной гордости, священной исторической памяти, патриотизме, об общей Победе всех советских народов над фашизмом, именно о том, что с таким упоением вытравливает киевский режим из жителей Украины", – считает депутат.

По его мнению, "истерика" по поводу показа картины в США показывает, как политики боятся, что простые люди увидят единство советского народа в борьбе против фашизма. Белик отметил, что этот удар разрушает миф о доминировании России, ущемлении прав народов, входивших в состав СССР. Он добавил, что, судя по комментариям в соцсетях, запрет повысил интерес американцев к фильму.

Показ военной драмы режиссера Алексея Сидорова "Т-34" отменили в Сан-Франциско из-за радикальной реакции некоторых людей. Якобы они увидели в ленте пропаганду и запугали этим владельца кинотеатра. Прокат "Т-34" в Северной Америке продолжится до 24 февраля, показы уже состоялись в Торонто, Атланте (штат Джорджия) и в Лос-Анджелесе (Калифорния).