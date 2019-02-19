Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:24

В Госдуме высказались о призыве Украины запретить показ фильма "Т-34" в США

политика культура

15:24

Поделиться в социальных сетях:

Фото: кадр из фильма "Т-34", режиссер Алексей Леонидович Сидоров

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал призыв посольства Украины запретить показ российского фильма "Т-34" в США. По его словам, в фильме нет никакой пропаганды.

"Это история, общая история советского народа, отдавшего все, что было, ради борьбы с фашизмом. Фильм про настоящую отвагу, он призывает чтить память героев, тех, кому мы все обязаны сегодня жизнями. Говоря обо всех, я имею ввиду не только россиян, но и украинцев, белорусов, жителей Западной Европы", – цитирует RT Белика.

Он выразил сожалением насчет того, что эту ленту не покажут в украинских кинотеатрах. "Подобные ленты говорят о национальной гордости, священной исторической памяти, патриотизме, об общей Победе всех советских народов над фашизмом, именно о том, что с таким упоением вытравливает киевский режим из жителей Украины", – считает депутат.

По его мнению, "истерика" по поводу показа картины в США показывает, как политики боятся, что простые люди увидят единство советского народа в борьбе против фашизма. Белик отметил, что этот удар разрушает миф о доминировании России, ущемлении прав народов, входивших в состав СССР. Он добавил, что, судя по комментариям в соцсетях, запрет повысил интерес американцев к фильму.

Показ военной драмы режиссера Алексея Сидорова "Т-34" отменили в Сан-Франциско из-за радикальной реакции некоторых людей. Якобы они увидели в ленте пропаганду и запугали этим владельца кинотеатра. Прокат "Т-34" в Северной Америке продолжится до 24 февраля, показы уже состоялись в Торонто, Атланте (штат Джорджия) и в Лос-Анджелесе (Калифорния).

политика культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика