Госдума начала готовить поправку о праве регионов определять модель самоуправления

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме подготовят поправки ко второму чтению законопроекта о принципах организации работы местного самоуправления в России. Соответствующее поручение дал председатель ГД Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно проекту, регионам могут дать право самостоятельно определять модель самоуправления. В материале также уточняется, что такую возможность субъектам захотели дать из-за разногласий при первом чтении документа.

Поправкой предполагается, что регионы смогут решить, сохранить ли двухуровневую систему самоуправления или отказаться от нее в пользу одноуровневой.

Между тем комитет Госдумы по культуре в приоритетном порядке разработает законопроект о защите русского языка к рассмотрению в первом чтении. Володин объяснил, что русский язык нужно защищать и развивать как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия. В связи с этим была выдвинута инициатива, предполагающая ограничение использования англицизмов и иностранных слов.