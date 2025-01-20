Шварценеггер опроверг новости о планах уехать из США из-за Трампа

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Актер и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер опроверг новости о том, что он хочет покинуть США из-за избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

"Я был рожден в Австрии, но сделан в Америке, и я никогда бы не покинул ее", – написал Шварценеггер в соцсети X.

Актер также призвал не верить фейковым новостям. При этом отмечается, что публикация об отъезде Шварценеггера принадлежит аккаунту с именем Трампа, однако он имеет никакого отношения к настоящему аккаунту политика.

На президентских выборах в США Шварценеггер выступил в поддержку вице-президента и экс-кандидата на пост президента от демократов Камалы Харрис, так как, по словам актера, Трамп не в состоянии решить проблемы американцев. Шварценеггер писал, что всегда будет "в первую очередь американцем, а уже потом республиканцем".

Инаугурация Трампа должна состояться в США в понедельник, 20 января. Основная церемония пройдет в ротонде Капитолия. Мероприятие было перенесено в помещение из-за прогнозируемой холодной погоды.

