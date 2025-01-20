WP: команда Трампа планирует уволить высокопоставленных дипломатов из Госдепа

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Новый американский президент Дональд Трамп планирует уволить сразу несколько высокопоставленных дипломатов из Госдепа США. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету The Washington Post, которой поступила информация от трех чиновников, знакомых с ситуацией.

По версии издания, речь идет о десятках сотрудников ведомства, которые могут уйти в отставку еще перед инаугурацией Трампа после получения соответствующих указаний от помощников нового главы государства.

Журналисты выяснили, что покинуть свой пост могут заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс и помощник госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт.

Ранее Трамп предложил бывшего главу Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на должность посла Соединенных Штатов в Эстонии. Республиканец напомнил, что Пипко родился и вырос в Эстонии. Кроме того, он обладает серьезным опытом работы с правительствами других государств.

Вместе с тем избранный президент США предложил бывшего исполняющего обязанности директора Национальной разведки страны Ричарда Гренелла на пост посланника президента по особым поручениям. Трамп подчеркнул, что Гренеллу предстоит работа "в самых горячих точках по всему", в том числе в КНДР и Венесуэле.

