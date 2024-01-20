Путин может разрушить единство Запада в 2024 году – СМИ

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Владимир Путин может уничтожить единство западных стран в этом году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как утверждает обозреватель агентства, по плану Запада конфликт на Украине должен был продемонстрировать мировому сообществу, что российская сторона якобы ослабла, ее нация унижена, а экономика разрушена. Однако, по его словам, именно ситуация на передовой показала, что солидарность западных стран находится под вопросом.

"Мы входим в третий год боевой активности – и у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран", – сказано в материале.

При этом автор статьи уточнил, что ошибки, которые совершил Запад, приведут "к мрачному наследию".

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус не стал наращивать военную поддержку Украине, отметив, что Германия не может "идти ва-банк, как того требуют некоторые". Министр подчеркнул, что его страна может сама оказаться беззащитной.

До этого президент США Джо Байден заявил, что продолжение предоставления Украине помощи со стороны Соединенных Штатов упирается в меньшинство в американском конгрессе.

При этом Байден заявил лидерам конгресса США, что задержки с выделением средств на помощь Киеву угрожают безопасности Штатов, стран НАТО и "свободного мира".



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