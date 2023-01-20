Указ Путина о торпедах окажет стратегическое влияние на НАТО – СМИ

Фото: kremlin.ru

Обозреватель британской газеты Express Рохан Гупта заявил, что указ президента РФ Владимира Путина о разработке ядерных торпед "Посейдон" повлияет на НАТО.

"Полностью функционирующий "Посейдон" окажет невероятное стратегическое влияние", – указал в своей статье автор.

Новые торпеды способны развивать скорость порядка 200 километров в час, маневрировать и уходить с радаров, поэтому их перехват невозможен. Кроме того, вооружение будет дополнено ядерной силовой установкой, способной помочь преодолеть любое расстояние.

Эффект от взрыва торпеды "Посейдон" может вызвать волну цунами, которая была бы направлена на затопление побережья потенциального противника. Как отмечает Гупта, в настоящее время не существует способов противостоять подобному оружию.

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что российские ядерные торпеды "Посейдон" не подлежат перехвату. Он также отметил, что снаряды могут передвигаться на большой глубине, что также затрудняет их обнаружение.

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