Экс-генсек НАТО рассказал о пугающей шутке Путина про Альянс

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Шутка Владимира Путина, которую он озвучил на первом заседании Совета Россия – НАТО, напугала представителей Альянса. Об этом рассказал бывший генсек НАТО Джордж Робертсон.

"Он сказал: "Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия – НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?" – цитирует Робертсона Foreign Policy.

Бывший генсек НАТО подчеркнул, что шутка тогда особенно напугала польскую делегацию. При этом Робертсон добавил, что встреча оказалась плодотворной для всех сторон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал дискуссию на Совете Россия – НАТО непростой и важной для безопасности Европы. Он выделил существенные разногласия между Россией и НАТО по ситуации на Украине. При этом Столтенберг подчеркнул, что союзники приложат все усилия для поиска политических путей, в том числе двусторонних консультаций России и США для конструктивного взаимодействия в интересах европейской безопасности.

