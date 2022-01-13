В Госдуме оценили выступление Столтенберга после заседания Совета Россия – НАТО

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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал выступление генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга по итогам заседания Совета Россия – НАТО непривычно эмоциональным. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.
В своем выступлении Столтенберг, в частности, заявил, что Альянс занимался спасением жизней мирного населения в Югославии. В ответ Слуцкий напомнил генсеку НАТО о бомбардировках Белграда.
Депутат Госдумы также раскритиковал высказывание Столтенберга о том, что расширение НАТО является распространением демократии, а не актом агрессии.
"Коллективный Запад по-прежнему недостаточно серьезно относится к предложениям Москвы, которые, простите за прямоту, имеют непосредственную проекцию на вопросы европейской безопасности", – считает парламентарий.
Ранее Столтенберг назвал дискуссию в рамках Совета Россия – НАТО непростой и важной для безопасности Европы. Он выделил существенные разногласия между РФ и Альянсом по ситуации на Украине.
Заседание Совета Россия – НАТО состоялось накануне и продлилось больше четырех часов. На нем были высказаны заинтересованности в возобновлении работы дипломатических миссий в Москве и Брюсселе, а также в развитии гражданских и военных каналов коммуникации.
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