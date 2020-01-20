Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В ЦИК прокомментировали голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Особенностью этого всероссийского голосования является то, что на него не распространяется законодательство о выборах – а значит, для голосования выработают свой регламент, уверен член Центризбиркома Евгений Колюшин.
Эксперт утверждает, что есть основания полагать, что голосование по поправкам в Конституцию может обойтись без иностранных наблюдателей. "Есть избирательное законодательство, которое это предполагает, но процедура, о которой мы сейчас говорим, – это не выборы. И, вероятно, здесь не будет наблюдателей, предусмотренных избирательным законодательством, – оно здесь не действует". Член Центризбиркома добавил, что голосование по поправкам в Конституцию – это "внутреннее дело страны".
Как ранее сообщила Москва 24, Центризбирком России создал рабочую группу по голосованию по поправкам в Конституцию.
15 января в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, и предложил россиянам проголосовать по ряду изменений. В частности, речь идет об утверждении премьера и министров парламентом страны.
Президент отметил, что он не против усиления Конституционного суда. Кроме того, он рекомендовал расширить роль Госсовета и губернаторов.
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