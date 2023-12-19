Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

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Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предлагает странам принять надлежащие меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны, а также отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, которые были совершены в период Второй мировой войны.

Также страны призвали ликвидировать все формы расовой дискриминации любыми способами, в том числе при необходимости законодательно.

Авторы резолюции решительно осуждают героизацию и пропаганду нацизма, в частности граффити и рисунков пронацистского содержания на памятники жертвам Второй мировой войны. Помимо этого, документ осуждает использование образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе национальности, религии, этнического происхождения или убеждений.

Ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин сообщил, что историческая память граждан РФ на фоне борьбы российской стороны с нацизмом должна быть не менее тверда, чем оборона государства. Он выразил сожаление, что спустя всего 78 лет после победы в Великой Отечественной войне РФ опять вынуждена вступить в борьбу "с этим целенаправленно возрожденным злом".

До этого замглавы Минобороны РФ Александр Фомин заявил, что в Европе вновь начал возрождаться нацизм, однако он будет остановлен. Он подчеркнул, что российская сторона предотвратит геноцид русскоязычного населения на Украине.