Госдума приняла закон о бесплатном обучении для школьников, не сдавших ГИА

Фото: 123RF.com/jackf

Госдума приняла законопроект, предоставляющий право на бесплатное профессиональное обучение девятиклассникам, не сдавшим государственную итоговую аттестацию (ГИА). Соответствующий документ был одобрен в ходе пленарного заседания.

Согласно новому закону, учащиеся девятых классов, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА или не прошедшие аттестацию в установленные сроки, смогут бесплатно пройти обучение по программам профессиональной подготовки. Обучение будет проводиться по профессиям рабочих и должностям служащих.

Перечень конкретных профессий и образовательных организаций, где будет осуществляться такое обучение, а также порядок его организации определят власти субъектов России. Кроме того, регионы получат право предоставлять государственную поддержку такому обучению.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении с 1 марта 2026 года целевой ординатуры для всех бюджетных мест и обязательного наставничества сроком до 3 лет для выпускников медвузов.

Они будут обязаны отработать установленный срок в медучреждении, заключившем целевой договор, с компенсацией затрат на обучение при нарушении обязательств.

