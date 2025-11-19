В России предложили ввести бесплатную систему повышения квалификации учителей

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Вице-премьер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минпросвещения России Сергею Кравцову с предложением ввести бесплатную систему повышения квалификации для учителей по математике, физике и информатике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Инициатива подразумевает, что программа должна давать возможность прохождения обучающих курсов в ведущих профильных вузах страны, в учебных или карьерных центрах крупнейших компаний.

На первом этапе участниками программы могут стать учителя, которые прошли конкурсный отбор. Затем возможность повысить свои компетенции должна появиться у всех учителей.

По мнению Чернышова, такие меры позволят не только повысить качество преподавания в школах и дать молодежи более успешный старт для вхождения в профессию, но и укрепить авторитет и значимость педагога.

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление учителей по аналогии с ответственностью за оскорбление представителя власти. Он уточнил, что главная цель инициативы не наказание виновных, а предотвращение конфликтов в принципе.