Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 04:36

Политика

Трамп заявил о сильных партнерских отношениях США и Саудовской Аравии

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Саудовская Аравия никогда раньше не имели таких сильных партнерских отношений, как сейчас. Об этом он заявил в ходе торжественного ужина в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

По словам Трампа, Вашингтон объявляет Эр-Рияд одним из основных военных союзников, которые не входят в состав НАТО.

Бен Салман, в свою очередь, поблагодарил Трампа за гостеприимство и пообещал наращивать взаимодействие между странами по достигнутым договоренностям.

Трамп одобрил крупный пакет оборонных поставок для Саудовской Аравии, в том числе будущие поставки истребителей F-35. Данное соглашение укрепляет оборонно-промышленную базу США и гарантирует, что Саудовская Аравия продолжит закупать американскую продукцию.

Кроме того, Трамп и бен Салман договорились о сотрудничестве по атомной энергетике и критическим минералам. Стороны также подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики и меморандум по ИИ.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика