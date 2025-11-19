Трамп заявил о сильных партнерских отношениях США и Саудовской Аравии

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Саудовская Аравия никогда раньше не имели таких сильных партнерских отношений, как сейчас. Об этом он заявил в ходе торжественного ужина в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

По словам Трампа, Вашингтон объявляет Эр-Рияд одним из основных военных союзников, которые не входят в состав НАТО.

Бен Салман, в свою очередь, поблагодарил Трампа за гостеприимство и пообещал наращивать взаимодействие между странами по достигнутым договоренностям.

Трамп одобрил крупный пакет оборонных поставок для Саудовской Аравии, в том числе будущие поставки истребителей F-35. Данное соглашение укрепляет оборонно-промышленную базу США и гарантирует, что Саудовская Аравия продолжит закупать американскую продукцию.

Кроме того, Трамп и бен Салман договорились о сотрудничестве по атомной энергетике и критическим минералам. Стороны также подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики и меморандум по ИИ.