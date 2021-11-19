Лавров назвал неприличным вопрос шведского корреспондента об отношениях РФ и Запада

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал неприличным вопрос шведского корреспондента о том, какие шаги собирается предпринять Россия, чтобы наладить отношения с Западом, передает РИА Новости.

"Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде, и те основы, на которых строится вся современная архитектура международных отношений, которая была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне и имеет сейчас вид Организации Объединенных Наций, все ценности которой изложены в ее уставе", – подчеркнул министр.

Глава МИД РФ отметил, что подобные вопросы уже стали традицией. Этот менталитет, по словам Лаврова, все чаще проникает и в умы зарубежных журналистов.

Переговоры Анн Линде и Сергея Лаврова состоялись в Москве в пятницу, 19 ноября.

Ранее Лавров назвал ложью слова президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Россия якобы причастна к миграционному кризису на белорусской границе. Он отметил, что РФ постоянно обвиняют в причастности к тем или иным событиям, однако не приводят объективные доказательства.

