Лавров оценил последствия принятия Киевом закона о переходном периоде

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил возможное решение украинских властей о переходном периоде, сообщает РИА Новости.
"Если этот закон [об основах государственной политики переходного периода] будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер", – заявил глава внешнеполитического ведомства.
По словам Лаврова, Франция и Германия ранее заверяли Россию, что не допустят принятия закона, однако никаких действия предпринято не было.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту Украины о переходном периоде не отвечает принципам демократии.
Экс-депутат Рады Евгений Мураев ранее заявил, что существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами в случае новых масштабных протестов в стране.
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