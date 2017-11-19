В Госдуме считают, что поставки Киеву вооружений из США "взорвут" ситуацию

19 ноября, 13:19
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Если США поставят Киеву наступательное вооружение, то это "взорвет" ситуацию на Украине.
Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности США посоветовал Дональду Трампу выделить Украине грант на 47 миллионов долларов для покупки американского вооружения.
Позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в обмен на оружие Киев передаст коллегам из США "опыт борьбы с россиянами".
Он также уточнил, что кроме противотанковых ракетных комплексов Украина рассчитывает получить от Америки дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны.
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