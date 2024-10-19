Четыре украинских дрона ликвидированы утром над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали утром четыре украинских дрона самолетного типа над Брянской областью. Министерство обороны России рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

Противник попытался атаковать российский регион около 07:15, уточнили в ведомстве.

При этом за минувшую ночь российские средства ПВО сбили и перехватили 16 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Ростовской областями.

До этого семь украинских беспилотников уничтожили над Орловской областью. Благодаря расчетам ПВО обошлось без пострадавших и повреждений на территории региона.

