В Венгрии назвали лицемерием слова премьера Эстонии о встрече Орбана с Путиным

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал "лицемерием в кубе" критику главы эстонского кабмина Каи Каллас в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин и Орбан ранее встретились на полях форума "Один пояс – один путь" в Пекине.

Каллас прокомментировала западным СМИ, что ей было "очень-очень неприятно" наблюдать, как российский президент и венгерский премьер пожимают друг другу руки.

"Премьер-министр Эстонии назвала встречу очень неприятной и лишенной всякой логики и выразила свое возмущение. С большим уважением замечу, что это та самая Кая Каллас, чей муж, как недавно выяснилось, даже после начала войны все еще владел долей в компании, которая поставляла сырье на 30 миллионов евро на российский завод, несмотря на бои. Лицемерие в кубе", – отреагировал на это Сийярто.

Ранее в эстонских СМИ появилась информация о том, что компания, одним из владельцев которой является супруг Каллас Арво Халлик, продолжает осуществлять транспортировку грузов в РФ.

Каллас выразила сожаление по поводу ситуации с бизнесом ее мужа в РФ и подтвердила, что не намерена уходить в отставку. Она также подчеркнула, что поддерживать любого рода отношения с российской стороной после начала СВО на Украине является неверным решением с моральной точки зрения.

Халлик после скандала заявил, что продал все свои акции транспортной компании Stark Logistics и вышел из правления компании. Премьер уточнила, что ее муж прекратил бизнес с РФ спустя месяц после начала военных действий.

Премьер также добавила, что фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, которые находятся под санкциями Евросоюза.



Новости мира: премьер Эстонии заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в РФ