Позиция Запада по Израилю подрывает поддержку Киева развивающимися странами – СМИ

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Поддержка Западом действий Израиля в секторе Газа подорвала попытки западных стран привлечь развивающиеся страны на свою сторону в вопросе конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники из числа чиновников и дипломатов сообщает издание Financial Times.

"Мы точно проиграли битву за Глобальный Юг. Вся работа, которую мы проделали, была потеряна... Забудьте о правилах, о мировом порядке. Они не будут снова нас слушать", – заявил анонимный дипломат одной из стран G7.

Издание отмечает, что западных лидеров обвиняют в лицемерии и в том, что они не смогли защитить права более чем двух миллионов палестинцев в секторе Газа. Уточняется, что в арабском мире многие считают, что западные страны недостаточно критикуют Израиль за его отношение к жителям сектора Газа.

"То, что мы говорим про Украину, должно быть применимо и к Газе. Иначе мы потеряем весь свой авторитет", – заявил высокопоставленный западный дипломат.

Он также отметил, что после того, как мирная резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта не была принята, баланс сил в международной организации может поменяться. По его мнению, теперь, когда Генассамблея ООН будет принимать какое-либо решение по Украине, число воздержавшихся стран сильно возрастет.

Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что СБ ООН должен был принять резолюцию РФ, призывающую к прекращению огня, что помогло бы избежать жертв в результате удара по больнице в секторе Газа.



Совбез ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту