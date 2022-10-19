20:26Политика
Экс-министр транспорта Великобритании Шэппс назначен главой МВД
Фото: AP/Alberto Pezzali
Экс-главу британского Минтранса Гранта Шэппса назначили министром внутренних дел, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера Лиз Трасс.
Он находился на должности министра транспорта с 2019 года. За время своей работы в период украинского конфликта он выступил с инициативой, благодаря которой кабмин страны мог задерживать любое воздушное судно РФ, оказавшееся в небе над Великобританией.
После ухода Бориса Джонсона Шэппс был кандидатом на пост лидера правящей Консервативной партии и премьера. Позднее он довольно оперативно прекратил участие в кампании.
19 октября Суэлла Браверман покинула пост главы МВД в связи с тем, что воспользовалась личной почтой в рабочих целях. По словам экс-министра внутренних дел, она направила с помощью своей почты документ доверенному парламентскому коллеге в рамках совместной работы по политическим решениям.
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