В Энергодаре отбили попытку ВСУ захватить ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины попытались захватить Запорожскую АЭС, высадив десант в Энергодаре, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно", – рассказал Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

Он уточнил, что при попытке высадки противника начался бой, который шел несколько часов. В высадке десанта принимали участие около 30 катеров.

"Попытка высадки десанта была отбита", – отметил он.

5 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому объекты ЗАЭС должны быть приняты в федеральную собственность. Указом также установлен статус эксплуатирующей организации ЗАЭС.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель негативно отреагировал на переход ЗАЭС под управление РФ. Он отмечал, что ЗАЭС необходимо вернуть Украине. Кроме того, по словам Борреля, на станции нужно организовать усиленное присутствие членов МАГАТЭ.

Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено – Рогов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!