Полиция Чехии возбудила дело из-за госпитализации Земана

Фото: ТАСС/Zuma

Чешская полиция начала расследование в отношении сотрудников администрации главы государства в связи с возможными нарушениями правил информирования о состоянии здоровья президента Милоша Земана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление чешской полиции.

"Правоохранительные органы начинают расследование на предмет возможных противозаконных действий, в которых можно усмотреть признаки уголовных преступлений против республики", – говорится в заявлении.

18 октября спикер Сената Милош Выстрчил заявил, что Земан не может выполнять свои обязанности и вряд ли будет способен вернуться к работе из-за проблем со здоровьем.

Помимо этого, глава Сената поднял вопрос об ответственности руководителя президентской администрации Вратислава Минаржа.

Выстрчил подчеркнул, что руководитель администрации президента Чехии еще 13 октября знал от лечащих врачей Земана о его тяжелом состоянии здоровья, но вместо информирования общественности об этом обвинил главу Сената и других политиков в "медийных играх".

Спикер также отметил, что сенат соберется для обсуждения применения статьи 66 Конституции страны, которая предусматривает передачу полномочий президента другим конституционным должностным лицам

О госпитализации чешского лидера стало известно 10 октября. В Центральный военный госпиталь Земана поместили после окончания встречи с премьером страны Андреем Бабишем.

Официальных комментариев относительно диагноза и причины госпитализации президента Чехии нет. Лечащий врач Земана, гастроэнтеролог и директор госпиталя сообщили журналистам, что на это не получено согласие пациента.

Однако, согласно данным ряда местных СМИ, чешский лидер страдает печеночной энцефалопатией.

