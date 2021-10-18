Глава сената Чехии заявил, что президент Земан не может исполнять свои обязанности

Фото: ТАСС/ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Госпитализированный президент Чехии Милош Земан не может исполнять свои полномочия. Об этом сообщает местная радиостанция Radio Prague International со ссылкой на главу сената Милоша Выстрчила.

Он отметил, что шансы на раннее выздоровление главы государства крайне неопределенны.

"Сенатор Выстрчил сказал, что сенат соберется во вторник, чтобы обсудить применение статьи 66 Конституции Чехии, которая передаст президентские полномочия другим конституционным должностным лицам", – говорится на сайте радиостанции.

Разделить полномочия президента могут между премьер-министром и спикерами обеих палат парламента.

О госпитализации чешского лидера стало известно 10 октября. В Центральный военный госпиталь Земана поместили после окончания встречи с премьером страны Андреем Бабишем.

Официальных комментариев относительно диагноза и причины госпитализации президента Чехии нет. Лечащий врач Земана, гастроэнтеролог и директор госпиталя сообщили журналистам, что на это не получено согласие пациента.

Однако, согласно данным ряда местных СМИ, чешский лидер страдает печеночной энцефалопатией.

