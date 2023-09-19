19 сентября, 22:43Политика
Воздушную тревогу объявили в двух украинских областях
Фото: 123RF/dba87
Сигналы тревоги начали звучать в двух областях на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях.
Ранее сирены уже звучали в Днепропетровской области. Также тревога была объявлена в Кировоградской и Николаевской областях, однако позже она прекратилась.
В понедельник вечером, 18 сентября, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнял, что прилет произошел по городской промзоне на Холодной Горе.
На тот момент воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Первой в красной зоне оказалась Харьковская область.
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