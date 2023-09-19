Посольство РФ в Латвии следит за ситуацией с возможной депортацией россиян

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Российские дипломаты в Латвии внимательно следят за ситуацией с возможной депортацией граждан РФ, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Риге на ежедневной основе осуществляет мониторинг данной ситуации и в рамках своих полномочий оказывает нашим соотечественникам необходимую консульскую и юридическую поддержку", – передает РИА Новости ее слова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что все случаи дискриминации в отношении россиян фиксируются. По словам Захаровой, латвийские власти действуют под диктовку Североатлантического альянса и в их решениях присутствует "нацистская нота".

Она отметила, что в настоящее время РФ старается привлечь внимание морового сообщества к этой проблеме. Также, по ее словам, правоохранительные органы России намерены проанализировать ситуацию с точки зрения оценки законности действий властей Латвии.

Ранее латвийские СМИ сообщили, что около 3,6 тысячи россиян, живущих в республике, могут получить на текущей неделе письмо с предписанием уехать из страны в течение 90 дней. Совет по правам человека при президенте РФ заявил, что действия властей Латвии грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека.

В свою очередь, глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что департамент полиции и пограничной охраны будет следить за тем, чтобы никто из российских граждан, которым предпишут покинуть Латвию, не оказался в Эстонии.

По его словам, желание Латвии в отношении россиян заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на Родину.



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