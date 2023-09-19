Латвия приостановила работу одного из двух КПП на белорусской границе – СМИ

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Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией, сообщает портал LSM со ссылкой на указ правительства.

Речь идет о работе пункта пропуска Силене. Уточняется, что такое решение было принято с целью обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству в связи с нелегальной миграцией.

На латвийско-белорусской границе продолжит работать один погранпункт Патерниеки.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Литвы предложило установить забор на всей протяженности границы с Белоруссией, включая заболоченную местность. По словам главы ведомства Агне Билотайте, МВД поручило Службе охраны государственной границы оценить такую возможность. Она также сообщила, что в ближайшее время проведет переговоры с министерством окружающей среды, чтобы оценить возможность строительства физической инфраструктуры на болотистых охраняемых территориях.

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