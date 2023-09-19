Литва хочет построить забор по всему периметру границы с Белоруссией

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Министерство внутренних дел Литвы предложило установить забор на всей протяженности границы с Белоруссией, включая заболоченную местность, сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства Агне Билотайте, МВД поручило Службе охраны государственной границы оценить такую возможность. Она также сообщила, что в ближайшее время проведет переговоры с министерством окружающей среды, чтобы оценить возможность строительства физической инфраструктуры на болотистых охраняемых территориях.

Сейчас ограждение в виде забора и колючей проволоки на литовско-белорусской границе установлено на участках протяженностью около 550 километров, тогда как общая протяженность этой границы составляет 679 километров.

На протяжении свыше 100 километров граница проходит по рекам, озерам, болотам, находясь под контролем видеокамер и других технических средств.

10 сентября в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях с российскими номерами может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней, шампуней, зубных паст и других вещей.

В связи с этим Эстония с 13 сентября в рамках санкций против РФ запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. До этого такие же запреты были введены Латвией, Литвой и Польшей.

Финляндия также вслед за Прибалтикой ввела запрет на въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Эта мера начала действовать с 16 сентября.

Почти 60 автомобилей с номерами РФ не пропустили в Литву за неделю