Эрдоган резко ответил перебивавшей его американской журналистке

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на попытки журналистки американского телеканала PBS Амне Наваз перебить его во время интервью. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что она попыталась это сделать во время ответа Эрдогана на вопрос о правозащитнике Османе Кавале, которого приговорили к пожизненному заключению. Президент указал, что решение было принято судебной властью и его нужно уважать, но подчеркнул, что не может говорить от ее имени.

"Вы не имеете права перебивать. Вы будете уважать, вы будете уважать решение судебных органов", – отреагировал он на попытки его перебить.

Кавала – предприниматель из Турции и меценат. Он основал культурный фонд Anadolu Kultur AS, поддерживает религиозные и этнические меньшинства. Помимо этого, выступает за мирное решение курдского вопроса и примирение турецких и армянских граждан. Его обвинили за участие в попытке госпереворота в 2016 году.

Ранее президент США Джо Байден назвал идиотом протестующего мужчину, который попытался его перебить. Глава Белого дома посчитал его сторонником экс-лидера США Дональда Трампа, а после того, как мужчину вывели из зала, заявил, что такие, как он, разрушают демократию.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал замечание по поводу поведения журналиста во время его выступления на пресс-конференции в Душанбе. В момент, когда дипломат начал речь, к нему подбежал журналист с микрофонами BBC и "Радио Свободы" и начал их ставить на трибуну, тем самым прервав российского министра.

Байден выругался в микрофон на встрече с чиновником