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Политика

21:06

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму по данным экзитпола

политика выборы в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного компанией ИНСОМАР.

Помимо этого, необходимый 5-процентный проходной барьер преодолевают действующие парламентские партии – КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду".

По информации ТАСС, КПРФ набрала 21%, ЛДПР – 8,7%, "Справедливая Россия – За правду" – 7,9%.

Лучший результат из непарламентских партий показала партия "Новые люди", набрав 4,7% голосов.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва. Избирательные участки на всей территории страны работали с 08:00 до 20:00 по местному времени, последними они закрылись в самом западном регионе России – Калининградской области.

Члены участковых комиссий приступили к подсчетам результатов голосования.

В голосовании приняли участие граждане РФ, достигшие 18 лет, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Москвичи выбирали депутатов Госдумы и Мосгордумы в избирательных округах № 19 и 37, а также муниципальных депутатов в Щукине.

Итоговая явка на онлайн-голосование в Москве превысила 96%

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Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

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