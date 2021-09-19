Политолог отметил снижение числа голосующих на дому москвичей в сравнении с 2020 годом

14:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что количество избирателей, проголосовавших на дому на выборах в Госдуму, снизилось относительно голосования по поправкам к Конституции 2020 года.
"Итоговые результаты проголосовавших на дому объявит Мосгоризбирком. Но в целом можно сказать, что на сегодняшний день количество тех, кто голосовал на дому на этих выборах, по сравнению с предыдущим голосованием по поправкам в Конституцию, меньше. Здесь сыграло свою роль удобное дистанционное голосование. <…> Значительное число тех, кто голосовал на дому, то есть люди с ограниченными возможностями, и те, кто был вынужден по тем или иным причинам голосовать на дому, они проголосовали дистанционно", – пояснил Чеснаков.
Он также отметил удобство дистанционного голосования. По словам Чеснакова, в нем приняли участие те, кто раньше голосовал на дому.
"Мне кажется, что итоговый результат не очень сильно будет зависеть от числа тех, кто проголосовал на дому. Опять же потому что очень большое число избирателей приняли решение голосовать электронно, дистанционно. Это, конечно, позитивный факт, позволяющий увеличивать количество граждан, которые реализуют свое конституционное право по формированию власти", – заключил директор.
Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
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